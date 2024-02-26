Galatasaray Mauro Icardi'ye verilen ceza için Tahkim Kurulu'na gidiyor!

Galatasaray Mauro Icardi'ye verilen ceza için Tahkim Kurulu'na gidiyor!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada 'hakaret' nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Mauro Icardi, 1 maç ceza aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Arjantinli oyuncuya verilen ceza için Tahkim Kurulu'na başvuru yapacak. | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2024- 13:24 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024- 13:32