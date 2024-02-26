Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçları ile devam edecek. Galatasaray ile Fatih Karagümrük, RAMS Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Arda Kardeşler, kritik maçta görev yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜKMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 29 Şubat tarihinde 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.