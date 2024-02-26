Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçları ile devam edecek. Galatasaray ile Fatih Karagümrük, RAMS Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Arda Kardeşler, kritik maçta görev yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2024- 15:35