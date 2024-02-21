Galatasaray Prag'da tur peşinde! Okan Buruk'tan oyuncularına özel istek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupta özellikle Bayern Münih'e iki maçta da ortaya koyduğu oyunla takdir toplayan ve grubunu 3. sırada tamamlayarak direkt olarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanan Galatasaray'da Sparta Prag maçı hazırlıkları sürüyor. İlk maçta rakibini 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar rövanş maçında Prag'da turu geçmek istiyor. İşte dev maç öncesi Okan Buruk'un oyuncularından istediği o özel istek...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2024- 06:40