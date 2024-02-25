TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a '10 numara' Fransız! İlk temas kuruldu

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da gözler diğer yandan transfer çalışmalarına çevrildi. Gelecek sezonun yapılanması için şimdiden harekete geçen sarı-kırmızılı ekip, Dries Mertens'in yerini doldurmak istiyor. Sezon sonunda ayrılması beklenen Belçikalı yıldızın yerine Cimbom, Fransız 10 numara ile ilk teması kurdu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2024- 09:52