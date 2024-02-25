GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan B planı! Mauro Icardi yoksa...
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi, müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmişti. Teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin yokluğu durumunda tedbirini aldı. İşte Cimbom'un B planı... | Galatasaray haberleri
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Yayın Tarihi: 25.02.2024- 09:33