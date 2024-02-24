Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi! İşte elenmenin arkasındaki nedenler

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ve grupta 3. olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, play-off'lar sonucunda Sparta Prag'a elendi. Sarı-kırmızılıların Avrupa macerası sona ererken, elenmesinin arkasındaki nedenler de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2024- 06:40