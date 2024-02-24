Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi! İşte elenmenin arkasındaki nedenler
Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ve grupta 3. olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, play-off'lar sonucunda Sparta Prag'a elendi. Sarı-kırmızılıların Avrupa macerası sona ererken, elenmesinin arkasındaki nedenler de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, bu sezon Avrupa'da da büyük başarılar istiyordu. Devler Ligi'nden elenen Cimbom'un Avrupa Ligi macerası uzun sürmedi.
Sarı-kırmızılılar son 32 turunda Sparta Prag'ı evinde 3-2 yenmesine rağmen deplasmanda 4-1 mağlup olarak elendi. Avrupa'ya veda eden Cimbom'da camia, teknik direktör Okan Buruk'a sahip çıkarken elenmenin nedenleri olarak transferleri gösterdi.
Hem sezon başı hem de devre arasındaki transferler sebebiyle Aslan'ın Avrupa için kadrosunun zayıf kaldığı görüşünde birleştiler. Özellikle orijinleri bek olmayan Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'nun kötü performansları bu turda belirleyici oldu.
İşte Fotomaç'ın haberine göre o nedenler:
TRANSFERDEKİ YANLIŞLAR
1 - Orta sahaya transfer lazımken Zaha, Tete, Ziyech gibi aynı tip hücum oyuncularına yatırım yapıldı.
2 - Taraftar baskısı yüzünden Ndombele son anda kiralandı. Fransız futbolcu hayal kırıklığı oldu.
3 - Kontenjan dolunca Dubois, Başakşehir'e kiralandı. Geri çağırılma maddesi konulmadı. Parasını da Galatasaray ödüyor.
4 - Angelino ile yolların ayrılacağı aylar öncesinden belliydi. Yeni transfer Köhn, Avrupa listesine yetiştirilemedi.
5 - Bayern Münih'e 30 milyon euro'ya satılan Boey'in yerine Aurier transfer edildi. Afrika Kupası'ndan sakat döndü.
6 - Kaan Ayhan, Barış Alper, Berkan gibi orijini bek olmayan futbolcular savunma kanadında görev yapmak zorunda kaldı.
'BEK'LEDİM DE GELMEDİN
SOL BEK
12 Aralık: Angelino'nun son oynadığı maç 14 Aralık: Dursun Özbek'in "Sol bek alacağız" dediği tarih 8 Şubat: Köhn'ün gelişi 23 Şubat: Sparta Prag maçında sol bek Berkan