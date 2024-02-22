UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçında temsilcimiz Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu ve "Maçın genelinde kendi seviyemizin çok altında oynadık. Sparta Prag hak ettiği bir galibiyet aldı." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 mağlup olan ve toplam 6-4'lük skorla Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

İlk yarı daha iyiydik. 1-0 sonrası 1-1'i yakaladık. Pozisyonlarımız var. Ancak maç boyunca en büyük sıkıntımız top kayıplarıydı. Galatasaray seviyesine yakışmayan basit top kayıpları yaptık. Maçın genelinde kendi seviyemizin çok altında oynadık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Çok mücadele ettiler ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar.

Takım olarak kaybettik. Bunun en büyük sorumlusu da hoca olarak benim. Sadece belli oyuncular, belli mevkiler üstünden görmemek lazım. Birçok mevki bugün kötü oynadı.

Boey son günlerde ayrıldı. Beklemiyorduk. Yerine transfer yaptık ama sakatlandı. Köhn'ü ligde kullanabiliyoruz. Bugün ilk yarıda çok sıkıntı yaşamadık ama ikinci yarı Kaan'ın da sakat oynaması onu zorluyor. Kenardan takviye yapamadık. Takım halinde kaybettik.

ÇEKYALI GAZETECİLERE TEPKİ!

Basın toplantısı sırasında Çekyalı gazetecilerin konuşmasına Okan Buruk, "Sizi alalım buraya isterseniz siz konuşun. Sussunlar da konuşalım." ifadeleriyle tepki gösterdi.

"ELENMEMİZİN SEBEBİ..."

Bireysel performansların kötü olacağı durumda değildik. Burada moralli geldik. Son Ankaragücü maçında herkesin bireysel performansı yüksekti. Bu maçta iyi değildik, bazen bu olabiliyor. Oyunu oturtamamaktan olabilir. Her oyuncuma güveniyorum ve bundan sonra da en iyisini yapacaklarını biliyorum. Bizim için kötü bir gündü. 10 kişi kalmak, en kritik nokta oldu. 11'e 11'de iyi oynamasanız bile sonuna kadar götürebilirdik. Eksik kaldık ve bu kötü oyunumuzla birleşti, elenmemizin sebebi bu oldu.