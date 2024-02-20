Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 22 Şubat Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Antrenman öncesinde sarı-kırmızılı takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin doğum günü kutlandı.
Teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları pasta kesip, Icardi'yi tebrik etti.
Galatasaray Kulübü ise sosyal medya hesabından o anları paylaştı.
Mauro Icardi'nin doğum günü kutlamasından özel anlar! 🥳 pic.twitter.com/ipUNthThQN— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 20, 2024