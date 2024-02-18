Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Mücadele ardından sarı-kırmızılı ekipte Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu.

İŞTE KEREM'İN SÖZLERİ:

Öncelikle çok mutluyum. Maçı kazandık. Görevimizi yerine getirdik. İyi bir maç oldu. İlk dakikada çok iyi başladık, enerjili başladık, topa hakimdik, golü erken bulduk ve bu işimizi kolaylaştırdı. İlk devrede maçı bitirdik gibi bir şey oldu. Bugün maçı kazandık. Takımdan önemlisi yok. İnşallah böyle devam eder.