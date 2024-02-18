Galatasaray penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'nün konuğu oldu. Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens, Kazımcan Karataş'ın müdahalesi ile ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan ise pozisyonun ardından beyaz noktayı gösterdi. İşte o anlar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2024- 19:43 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024- 19:49