Galatasaray penaltı kazandı! İşte o pozisyon
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'nün konuğu oldu. Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens, Kazımcan Karataş'ın müdahalesi ile ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan ise pozisyonun ardından beyaz noktayı gösterdi. İşte o anlar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2024- 19:43 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024- 19:49
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'nün konuğu oldu. Sarı-kırmızılı ekipte Dries Mertens karşılaşmanın 38. dakikasında Kazımcan Karataş'ın müdahalesi ile ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan ise pozisyonun ardından beyaz noktayı gösterdi.
Penaltı atışını kullanan Mauro Icardi topu ağlara gönderdi.
İŞTE O ANLAR:
Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.