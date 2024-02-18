Transfer savaşı erken başladı! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi. İki ekip, Juventus'un yıldızı için devreye girdi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2024- 16:36