Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Juventus'ta gözden düşen yıldız isim için devreye girdi.
Transfer savaşı erken başladı! Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi. İki ekip, Juventus'un yıldızı için devreye girdi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Akşam'ın Calcio Mercato'dan derlediği habere göre; ezeli rakipler Sırp yıldız Filip Kostic'i gündemine aldı.
Juventus'ta bu sezonki performansıyla geçtiğimiz sezonu aratan Filip Kostic, yaz transfer döneminde kulüp için dokunulmaz bir oyuncu olmaktan çıkacak.