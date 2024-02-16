Prag maçında şov yapmıştı! G.Saray'a transfer piyangosu
Şehit Fethi Sekin'in oğlu G.Saray'da!
16 Şubat 2024 Döviz Kuru!
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