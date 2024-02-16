Şampiyonlar Ligi'nde 3. olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sparta Prag maçında şov yapmıştı! Galatasaray'a transfer piyangosu
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı ağırladı ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda bu maçta etkili bir performans gösteren ve scoutlar tarafından izlenen o isim, sezon sonunda büyük bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılabilir. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray sahasında Çekya ekibi Sparta Prag'la karşı karşıya geldi.
5 gol çıkan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 3-2 kazandı ve rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.