Günay Güvenç: 4 kupaya da talibiz!

Galatasaray'da Günay Güvenç, Sparta Prag maçı öncesi konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Öncelikle yeni bir macera demeyelim, alışık olduğumuz Avrupa maçları. Avrupa Ligi'ne devam edeceğiz. 4 kupamız var önümüzde, 4'üne de talibiz."

"Durumumuz gayet iyi. Bu tabii ki taraftarımızdan, camiadan başlayan bir şey. Bugünün anahtarı da taraftarımızla birlikte hücum ve savunma yapıp maçı kazanmak istiyoruz. İnşallah bu turu atlayacağız. Bütünleşme Okan Hoca'nın önderliğinde gerçekleşiyor. Güzel bir havamız var. Dediğim gibi 4 kupa var, 4'üne de talibiz."