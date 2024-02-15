Galatasaray'da Dries Mertens: Muslera kesinlikle bizi maçta tutan isim oldu!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Sparta Prag'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip sahadan 3-2 galip ayrıldı. Cimbom'un 2. golünü kaydeden Dries Mertens mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERTENS'İN SÖZLERİ:

Kolay bir maç olmadı. Ancak mücadelemizi sonuna kadar verdik. Maçta her birimiz iyiydik ancak Muslera kesinlikle bizi mücadelede tutan isimdi.

Şut atmazsan, gol de atamazsın. Bu yüzden daha fazla şut atmamız lazım. Prag'daki maça iyi hazırlanmalıyız, kolay olmayacak. Çalışıp, gidersek turu geçebiliriz. Ancak Muslera kesinlikle bizi maçta tutan isim oldu.