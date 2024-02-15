UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Sparta Prag'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip sahadan 3-2 galip ayrıldı. Cimbom'un yıldız isimlerinden Berkan Kutlu mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BERKAN'IN SÖZLERİ:

Yorucu bir maç oldu. Avrupa Ligi'ne yakışan bir maç oldu. Sonunda kazandık, çok mutluyuz. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. 10 kişi zor oldu ama kenetlenene bir grubuz. Bu takımda herkes birbiri için koşuyor. Zor oldu ama kenetlendiğimizde sonuç ortada. Galatasaray çok güçlü bir takım. Önce Ankaragücü ile oynayacağız sonra Prag'a gideceğiz. Avantajı aldık, vermemek istiyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz. 90 dakika arkamızda oldular. Üç günde bir maç oynuyoruz, herkes için zor..