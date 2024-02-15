Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag kozlarını paylaşacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak maçta İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Galatasaray'da dev maçta tek eksik Hakim Ziyech olacak. Maç ile iglili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat 2024 tarihinde oynanacak. Rövanş maçı ise 22 Şubat tarihinde oynanacak. Müsabaka 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Kaan, Sanchez, Nelsson, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

SPARTA PRAG MUHTEMEL 11'İ

Jensen, Preciado, Sorensen, Kairinen, Karabec, Birmancevic, Qazim Laci, Panak, Rynes, Krejci, Kuchta

SPARTA PRAG İLE 5. RANDEVU

Galatasaray ile Sparta Prag, Avrupa kupalarında bugüne kadar 2'si Şampiyonlar Ligi, 2'si de Avrupa Ligi olmak üzere toplam 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, Çekya ekibi de 2 kez kazandı. 1 mücadele ise berabere sona erdi. Bu maçlarda Galatasaray 4 gol atarken, Prag ise 7 gol kaydetti.

İki takım en son 5 Kasım 1997 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında İstanbul'da rakip oldu ve sarı-kırmızılılar 2-0'lık skorla kazandı. Galatasaray ile Sparta Prag arasında 1995 yılında oynanan iki maçta sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da forma giymişti.

AVRUPA KUPALARINDA 315. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 314 kez oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 112 defa sahadan galip ayrılırken, 118 kez de rakiplerine mağlup oldu. 84 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan mücadelelerde Cimbom, rakip fileleri 423 kez havalandırırken, kalesinde 466 gol gördü.

ÇEKYA LİGİ'NDE LİDER

Sparta Prag, Çekya Ligi geride kalan 20 haftada liderlik koltuğunda oturuyor. Çekya takımı, 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 53 puan aldı. Prag, ligindeki tek yenilgisini deplasmanda Mlada Boleslav'a karşı 3-1'lik skorla yaşarken, son olarak ise konuk olduğu Karvina'yı 3-0 yendi.

Sparta Prag'da Türkiye'de bir dönem Kasımpaşa forması forma giyen David Pavelka da oynuyor.

EN GOLCÜ İSMİ MAURO ICARDI

Galatasaray'ın bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olarak Arjantinli Mauro Icardi yer alıyor. Icardi, Şampiyonlar Ligi gruplarında ve elemelerinde 5 kez rakip fileleri havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcuyu, 3 golle Kerem Aktürkoğlu ve 2'şer golle de Hakim Ziyech ve Dries Mertens takip etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlıklarını atlatan Abdülkerim Bardakcı ile Sergio Oliveira, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde oynayabilecek. Hakim Ziyech sakatlığından dolayı, Derrick Köhn de UEFA listesinde yer almadığından dolayı karşılaşmada yer alamayacak.

ALEJANDRO HERNANDEZ DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Sparta Prag karşılaşmasını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Alejandro Muniz Ruiz olacak. Maçta VAR koltuğunda Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Ricardo de Burgos oturacak.