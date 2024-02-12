Galatasaray, devre arası transferlerini yaptı.
TRANSFER HABERİ | Taraftarın sevgilisi olacak! Galatasaray İtalyan yıldızı istiyor
Son dakika transfer haberi: Devre arası transfer döneminin bitiminin ardından Galatasaray, yaz transfer dönemi hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip, flaş bir hamle yapacak İtalya'dan o yıldızı listesine aldı. O futbolcu Galatasaray taraftarını sevgilisi olacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Cimbom, ilk başta Angelino'dan boşalan sol bek mevkisine Derrich Köhn'ü getirdi.
Sonra ise sarı-kırmızılı ekip, Boey'in yerine Serge Aurier'i kadrosuna kattı.