TRANSFER HABERİ | Taraftarın sevgilisi olacak! Galatasaray İtalyan yıldızı istiyor

Son dakika transfer haberi: Devre arası transfer döneminin bitiminin ardından Galatasaray, yaz transfer dönemi hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip, flaş bir hamle yapacak İtalya'dan o yıldızı listesine aldı. O futbolcu Galatasaray taraftarını sevgilisi olacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2024- 10:08