Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin yaşadığı puan kaybı sonrası ligde yeni lider Galatasaray oldu.
Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesi sonrası ise ezeli rakipler sosyal medya üzerinden birbirlerine göndermede bulunmuştu. Bu paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasında sahaya giren ve kameralara yansıyan 'kedi' görüntüsü sonrası ilginç bir paylaşım yaptı.
Florya'daki bir kedi görüntüsünü paylaşan sarı kırmızılılar, "Ajan 1905 de her zerrede" ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Ajan 1905 de her zerrede 🐈 😄 pic.twitter.com/zSu8xp0C38— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 11, 2024