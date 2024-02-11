Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası ilginç bir paylaşıma imza attı. Sarı kırmızılılar, Kadıköy'deki karşılaşmanın son anlarında sahaya giren kedi üzerinden Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. İşte o paylaşım... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS FB spor haberi)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin yaşadığı puan kaybı sonrası ligde yeni lider Galatasaray oldu.

Fenerbahçe - Alanyaspor mücadelesi sonrası ise ezeli rakipler sosyal medya üzerinden birbirlerine göndermede bulunmuştu. Bu paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasında sahaya giren ve kameralara yansıyan 'kedi' görüntüsü sonrası ilginç bir paylaşım yaptı.

Florya'daki bir kedi görüntüsünü paylaşan sarı kırmızılılar, "Ajan 1905 de her zerrede" ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM: