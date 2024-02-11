Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası flaş bir paylaşımda bulundu. Sarı kırmızılılar, ezeli rakibine göndermede bulundu. İşte o paylaşım... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası flaş bir paylaşım yaptı.

Sarı kırmızılılardan yapılan paylaşımda, "Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı… Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!" ifadeleri kullanıldı.

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