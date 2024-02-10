Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaştı. Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-kırmızılı ekip zorlu mücadeleyi 2-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderliği aldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar rakibini 25. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 31. dakikada Dries Mertens'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Puanını 66 yapan Cimbom maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir ise 33 puanda kaldı.

SEMİH EGE, ICARDI İLE SEREMONİYE ÇIKTI

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat 2023'teki depremlerde 155 saat sonra enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Galatasaray taraftarı Semih Ege İnci, Mauro Icardi ile seremoniye çıktı.

Icardi ile tanışma hayali kurduğunu söyleyen Semih Ege'nin isteği gerçek oldu. Galatasaray Kulübünün İstanbul'a getirdiği minik taraftar, RAMS Başakşehir maçında seremonide Icardi'nin yanında yer aldı.

BEKLERDE BERKAN VE KAAN OYNADI

Galatasaray'da sol bekte Berkan Kutlu, sağ bekte ise Kaan Ayhan görev yaptı.

Sağ bek Sacha Boey'in sakatlığı ve sonrasında rekor bedelle Bayern Münih'e satılması sürecinde sağ bekte görev yapan Kaan Ayhan, Başakşehir mücadelesinde de burada oynadı.

Ara transferde takıma dönmesinin ardından sol bekte kullanılan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu da Köhn'ün yedek başladığı müsabakada sol kanadı savundu.

TRİBÜNLER DOLDU

İç saha maçlarında takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Başakşehir maçında da tribünleri doldurdu. RAMS Park'taki mücadelede takımlarının yanında olan sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken, tezahüratlarıyla maça hazırladı.

Galatasaray gelecek hafta MKE Ankaragücü deplasmanına çıkacak.

RAMS Başakşehir ise Mondihome Kayserispor'u ağırlayacak.