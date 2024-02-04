Sacha Boey'yi Bayern Münih'e ve Cedric Bakambu'yu Real Betis'e satan Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları sürüyor.
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Tete kararı! Rus ve Brezilya kulüpleri istiyordu
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da, flaş ayrılıklar da yaşandı. Sarı-kırmızılıların sezon başında renklerine bağladığı Tete'ye de talipler olduğu bilinirken, yönetim Sambacı yıldızda kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor.
Takvim'in haberine göre; büyük beklentilerle transfer olan ancak şu ana kadar sınıfı geçemeyen Tete'ye talip olan kulüplerin sayısı artıyor.