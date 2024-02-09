Galatasaray RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı! Derrick Köhn...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Öte yandan sarı kırmızılıların, Alman ekibi Hannover 96'dan transfer ettiği 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn, ilk antrenmanına çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2024- 21:34 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024- 21:35