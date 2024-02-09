GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Halil Dervişoğlu sezon sonun kadar Hataspor'da!

Son dakika transfer haberi: Atakaş Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Halil Dervişoğlu'nu Hatayspor sezon sonun kadar kiraladı.

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Hollanda doğumlu Halil Dervişoğlu, kariyerine Sparta altyapısında başladı.

Genç futbolcu sırasıyla Brentford, Twente, Galatasaray ve Burnley formaları giydi.Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Halil Dervişoğlu, ay-yıldızlı formayla çıktığı 16 karşılaşmada 6 gole imzasını attı.

Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Halil'in güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon euro.