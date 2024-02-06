Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Teksüt Bandırmaspor'u ağırlayacak Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Birincisi tabii ki ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri. Birinci yılındayız, aynı duyguları yeniden yaşıyoruz. Ülke olarak çok büyük acı yaşadık. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Bunun ders olması gerekiyor. Çok büyük bir felaket yaşadık ama bunun için daha hazır olmamız gerekiyor. Bu gece de Miraç Kandili. Herkesin Kandili de kutlamak istiyorum.

Bu kupayı kazanmak istiyoruz. Rakibimiz, bildiğimiz bir rakip. Hüseyin Hoca, çok beğendiğim önemli bir isim. Zorlu bir maç olacak tabii ki. Galatasaray'a karşı gelen her oyuncu daha iyisini yapmaya çalışıyor. Rakibimiz 3'lü savunma ile çıkıyor. Oyuncularımıza neler yapacaklarını anlattık. Elimizden geleni yapacağız. Yeni oyuncular var. Onlarla birlikte başlayacağız, devamında da kulübede bekleyenler var. Devamında da onları kullanmaya çalışacağız.

Vinicius oynayan bir oyuncu olarak geldi. Bizimle de 2 antrenman yaptı. Antrenman öncesi de konuştum, oynamak istedi. Takımı ve arkadaşlarını tanıyacak. İnşallah onun için de güzel olur, kazanarak başlar.