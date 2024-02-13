Galatasaray-Sparta Prag maçının hakemi Alejandro Hernandez oldu!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşılaşacak.

Turun ilk maçı RAMS Parkta oynanacak.

Sarı-kırmızılı ekip bu maçtan galibiyet ile ayrılıp avantajı kapmak istiyor.

Cimbom bunun için antrenmanlarını sürdürüyor.

MÜCADELENİN HAKEMİ BELLİ OLDU!

Perşembe günü 20.45'te oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Hernandez'in yardımcılıklarını, Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Cesar Soto Grado üstlenecek.

Galatasaray - Sparta Prag maçında VAR koltuğunda Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Ricardo de Burgos oturacak.

G.SARAY'IN MAÇINI YÖNETMİŞTİ!

Aynı zamanda Hernandez, daha önce oynanan PSV Eindhoven-Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçını da yönetmişti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 5-1 kaybetti.