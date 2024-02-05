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Galatasaray'dan dev bonservis beklentisi! Sezon sonunda... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. 23 yaşındaki Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e 30 milyon Euro bedelle satan sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı'nın da satışlarından dev gelir etmeyi amaçlıyor. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2024- 06:40









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Kasasını ara transferde yaptığı Sacha Boey ve Cedric Bakambu satışları ile dolduran Cimbom, 35 milyon Euro'luk (1 milyar 155 milyon TL) net gelirin sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, yerli yıldızlarına gelen teklifleri ise ocak ayında değerlendirmeye almadı ve pazarlıklar için sezon sonunu işaret etti.