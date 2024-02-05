Galatasaray'dan dev bonservis beklentisi! Sezon sonunda...
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. 23 yaşındaki Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e 30 milyon Euro bedelle satan sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı'nın da satışlarından dev gelir etmeyi amaçlıyor. İşte detaylar...
Kasasını ara transferde yaptığı Sacha Boey ve Cedric Bakambu satışları ile dolduran Cimbom, 35 milyon Euro'luk (1 milyar 155 milyon TL) net gelirin sahibi oldu.
Sarı-kırmızılı kulüp, yerli yıldızlarına gelen teklifleri ise ocak ayında değerlendirmeye almadı ve pazarlıklar için sezon sonunu işaret etti.
Euro 2024'te A Milli Takım'la boy gösterecek Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'dan da en az 35 milyon Euro bonservis geliri bekleniyor. Aslan'ın yerli oyuncuları özellikle Şampiyonlar Ligi sayesinde piyasa yaptı.
Hollanda devi Ajax uzun süredir Kerem'le ilgilenirken Lazio başta olmak üzere İtalyan kulüpleri, Barış Alper'i takip ediyor. Abdülkerim de Zenit'in ardından birçok yabancı takımın transfer listesine girdi.
OKAN BURUK ASLA VAZGEÇEMEDİ
Teknik direktör Okan Buruk, yapılan yabancı yıldız transferlerine rağmen (Davinson Sanchez, Zaha, Tete, Ziyech) Abdülkerim ve Kerem'den vazgeçmedi, jokeri Barış Alper'i ilk 11'e monte etti. Yönetim cephesinde yerli milli yıldızlar için sezon sonunda çift haneli bonservis içeren teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.