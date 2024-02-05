Galatasaray, efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin doğum gününu kutladı.
Sarı-kırmızılı ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün efsane oyuncumuz Gheorghe Hagi'nin doğum günü!
I love you Hagi... I love you Hagi..." ifadelerine yer verdi.
Rumen yıldız kariyerinde Avrupa devlerinden olan Barcelona ve Real Madrid'de forma giydi.
Bugün efsane oyuncumuz Gheorghe Hagi'nin doğum günü! 🎂 I love you Hagi... I love you Hagi... 💛❤️ pic.twitter.com/JHrz981Vkn— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 5, 2024