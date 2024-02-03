TRANSFER HABERİ: Galatasaray sol bekine kavuşuyor! İki yıldızdan biri imza atacak
Devre arası transfer döneminde vites yükselten Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Serge Aurier ile Carlos Vinicius'u kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip rotayı sol beke çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı raporda 2 önemli isim ön plana çıktı. Yönetim, yıldız isimlerinden birine kadroya katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 03.02.2024- 12:05