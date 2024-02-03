Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip Carlos Vinicius'u kadrosuna kattı. Golcü oyuncu için tesislerde çekimler devam ederken Tete, sosyal medya hesabında canlı yayın açmıştı. Tete'nin açtığı yayın esnasında ise Kerem Aktürkoğlu flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip Carlos Vinicius'u kadrosuna kattı. Golcü oyuncu için tesislerde çekimler devam ederken Tete, sosyal medya hesabında canlı yayın açmıştı. Tete'nin açtığı yayın esnasında ise Kerem Aktürkoğlu flaş ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, stresten dişinin kırıldığını ifade etti.

Tete'nin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında arkadan sesi duyulan Kerem, "Çarşamba günü dişim kırıldı. İkisi de aynı yerden kırıldı. Doktor bana stresten dolayı dişlerimi çok sıktığımı söyledi." dedi.