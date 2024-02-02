Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar Sacha Boey'den boşalan sağ bek bölgesini, Nottingham Forest'ta forma giyen Serge Aurier ile güçlendirdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, ilk transferini resmen açıkladı.

Sacha Boey'i rekor bedelle Bayern Münih'e yollayan sarı-kırmızılılar, bu mevkiyi Nottingham Forest'ten Serge Aurier ile güçlendirdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcu Serge Alain Stephane Aurier ve Kulübü Nottingham Forest Football Club Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 100.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023/2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, Futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 600.000 EUR garanti ücret ile net 150.000 EUR imza ücreti ödenecektir." denildi.