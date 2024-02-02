Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, ilk transferini resmen açıkladı.

Cedric Bakambu'yu Real Betis'e yollayan sarı-kırmızılılar, hücum bölgesini Fulham'dan Carlos Vinicius ile güçlendirdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve Kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.