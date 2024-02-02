Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera açıklamalarda bulundu ve "Kritik üç puanı almayı başardık. İşimize devam etmemiz ve maç maç gitmemiz gerekiyor. Şampiyonluk için bunu yapmalıyız." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Fernando Muslera, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Uzun yıllar sonra Samsun'a gelmek ve bu büyük takıma karşı oynamak zevkti. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Erken goller avantaj yakaladık. Kritik üç puanı almayı başardık.

İşimize devam etmemiz ve maç maç gitmemiz gerekiyor. Şampiyonluk için bunu yapmalıyız. Galatasaray'ın amacı her zaman şampiyonluktur. Bunun için devam edeceğiz.