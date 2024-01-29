Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ | Galatasaraylı yıldızlara dev teklif! Cimbom'a piyango vurdu
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, transfer dönemini hareketli geçiriyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Sacha Boey'in transferinden 30 milyon Euro üzerinde bir gelir elde etti. Cimbom'da Fransız oyuncunun dışında birçok futbolcuya teklif yağıyor. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılı ekipte son olarak Sacha Boey, takımdan ayrılmıştı.
Fransız oyuncu kulübüne 30 milyon Euro'dan fazla para kazandırdı.