TRANSFER HABERİ | Galatasaraylı yıldızlara dev teklif! Cimbom'a piyango vurdu

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, transfer dönemini hareketli geçiriyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Sacha Boey'in transferinden 30 milyon Euro üzerinde bir gelir elde etti. Cimbom'da Fransız oyuncunun dışında birçok futbolcuya teklif yağıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2024- 06:40