Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Samsunspor'a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 11 maçlık galibiyet serisini 12'ye çıkarmak için yarışacak. Müsabaka öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Samsunspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Samsunspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Galatasaray maçı 2 Şubat Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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GALATASARAY 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son oynadığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 2-1lik skorla yendi. Sarı-kırmızılılar böylece puanını 60'a çıkardı ve yenilmezliğine de devam etti. Son olarak Hatayspor'a kaybeden Aslan daha sonra oynadığı 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Cimbom bu süreçte Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK müsabakalarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı. Galatasaray, 24. haftada deplasmanda Samsunspor ile oynayacak.

GALATASARAY KAZANAN 11 İLE DEVAM

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Gaziantep FK maçında iyi bir performans sergileyen kadrosunu Samsunspor karşısında bozmak istemiyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi