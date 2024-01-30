Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde öncelikli olarak orta sahasını kuvvetlendirmeyi hedefliyor.
Galatasaray'dan 10 numara harekat! Transferde öncelikli hedef...
Transfer döneminde sessizliğini koruyan Galatasaray, Sacha Boey'in Bayern Münih'e 30 milyon Euro'ya gitmesi sonrası harekete geçti. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerlerken, transferdeki hedefleri de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turuna kalan ve başarılı olmak isteyen G. Saray bu hafta içinde, Sacha Boey'in transferi sonrası Bayern'den gelecek 30 milyon euro ile gaza basacak.
Fotomaç'ın haberine göre; Aslan'ın öncelikli hedeflerden birisi 10 numara transferi.