Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen İspanyol sol bek Angelino, İtalyan devi Roma'ya transfer oldu.
Roma yaptığı resmi açıklamada, bonservisi Bundesliga ekibi Leipzig'te olan Angelino'nun Leipzig'ten sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
SATIN ALMA OPSİYONU 5 MİLYON EURO
Roma, sezon sonunda 27 yaşındaki sol bekin bonservisini almak istemesi durumunda 5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanabilecek.
Yıldız oyuncu Roma'da 69 numaralı formayı giyecek.
🐺 Benvenuto alla Roma, Angelino! 🤝🇪🇸#ASRoma pic.twitter.com/rCfNglsrve— AS Roma (@OfficialASRoma) January 30, 2024
G.SARAY'DAN VEDA PAYLAŞIMI
Transferin resmen açıklanması sonrası sarı kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapıldı.
Paylaımda "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Angeliño. 💛❤️ Bundan sonraki kariyerinde başarılar!" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Angeliño. 💛❤️ Bundan sonraki kariyerinde başarılar! pic.twitter.com/rLws3erAld— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 30, 2024