Galatasaray'da Angelino'nun yeni adresi resmen belli oldu!

Son dakika spor haberi: Sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Angelino, İtalyan devi Roma'ya resmen transfer oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen İspanyol sol bek Angelino, İtalyan devi Roma'ya transfer oldu.

Roma yaptığı resmi açıklamada, bonservisi Bundesliga ekibi Leipzig'te olan Angelino'nun Leipzig'ten sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

SATIN ALMA OPSİYONU 5 MİLYON EURO

Roma, sezon sonunda 27 yaşındaki sol bekin bonservisini almak istemesi durumunda 5 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanabilecek.

Yıldız oyuncu Roma'da 69 numaralı formayı giyecek.

G.SARAY'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Transferin resmen açıklanması sonrası sarı kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapıldı.

Paylaımda "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Angeliño. 💛❤️ Bundan sonraki kariyerinde başarılar!" ifadeleri kullanıldı.