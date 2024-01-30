Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 turu J Grubu 2'nci maçında Galatasaray Ekmas, 25 sayı öne geçtiği mücadelede Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon'a 96-93 mağlup oldu. Sarı-kırmızılarda David McCormack 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, J Grubu'ndaki 2'nci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Fransız ekibi ise ilk galibiyetini aldı.

TARAFTARLARDAN BAŞANTRENÖR MITROVIC'E İSTİFA ÇAĞRISI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 96-93 biten Dijon mağlubiyetinin ardından başantrenör Zvezdan Mitrovic'e tepki gösterdi. Müsabakada 25 sayı farkla öndeyken mağlup olan Galatasaray Ekmas'ta başantrenör Zvezdan Mitrovic, karşılaşma sonunda soyunma odasına giderken Galatasaray taraftarları Karadağlı başantrenöre istifa tezahüratlarında bulundu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Gatis Salins, Marius Ciulin, Peter Praksch

GALATASARAY EKMAS: Bost 17, Walden 8, Radebaugh 4, Sadık Emir Kabaca 12, Halilovic 7, McCormack 21, Prepelic 14, Yeboah 5, Buğrahan Tuncer 5

JDA DIJON BASKET: Holston 15, Hrovat, Hunt 11, Alingue, Hammonds 20, Dokossi 17, Caver 14, Oniangue 17, Ducote 2

1'İNCİ PERİYOT: 38-24

DEVRE: 60-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 83-63