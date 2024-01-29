Galatasaray - Gaziantep FK maçının VAR'ı belli oldu!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesi VAR hakemi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2024- 12:10
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
Karşılaşma öncesi VAR hakemi belli oldu.
TFF'den yapılan duyuruya göre, Galatasaray - Gaziantep FK maçının VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu oturacak.
Müsabakada düdük çalacak hakem ise Arda Kardeşler.
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