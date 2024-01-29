Galatasaray - Gaziantep FK maçının VAR'ı belli oldu!

Galatasaray - Gaziantep FK maçının VAR'ı belli oldu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesi VAR hakemi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2024- 12:10