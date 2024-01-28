Devre arası transfer döneminde sessizliğini koruyan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'a transfer piyangosu! Sacha Boey'den sonra...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışınu sürdüren Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey'in Bayern Münih'e resmen transfer olmasının ardından, flaş bir ayrılık daha yaşanabilir. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Cimbom, ilk olarak Genoa'ya kiralık yolladığı Berkan Kutlu'yu takıma geri çağırdı.
Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Cimbom'da Sacha Boey, Bayern Münih'in yolunu tuttu.