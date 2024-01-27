Zeki Çelik'in transfer kararı belli oldu! Galatasaray'a gidecek mi?

Zeki Çelik'in transfer kararı belli oldu! Galatasaray'a gidecek mi?

Galatasaray'da, Sacha Boey'nin Bayern Münih'e gitmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Fransız futbolcunun yerini doldurmak için temaslarını sıklaştıran sarı kırmızılılar, Roma forması giyen Zeki Çelik'i gündemine almıştı. 26 yaşındaki oyuncunun ise transfere dair kararı belli oldu. Konuya ilişkin flaş gelişmeyi İtalyan basını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2024- 12:49 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024- 13:07