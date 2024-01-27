Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev çalım! Bu transfer gündem yaratır

Galatasaray'da ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala flaş gelişmeler yaşanıyor. Sacha Boey transferi için Bayern Münih ile anlaşmaya varan sarı kırmızılılar, şimdi de kadrosuna katacağı yıldızlar için harekete geçti. Bu doğrultuda Cimbom'un, Beşiktaş'a dev bir transfer çalımı atmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)