Galatasaray'da gösterdiği üstün performans sonrası Avrupa devlerinin dikkatini çeken Sacha Boey'da ayrılık gerçekleşti...
TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey rekorla ayrıldı! İşte Galatasaray'ın sağ bek adayları
Galatasaray'da Sacha Boey'in rekor bir bonservis bedeliyle Bayern Münih'e imza atması bekleniyor. Resmi açıklamanın yapılması an meselesiyken, sarı-kırmızılıların Fransız sağ bekin yerine kimi transfer edeceği ise merak edilmeye başlandı. Teknik direktör Okan Buruk, 23 yaşındaki futbolcunun yerine gelebilecek 4 ismi yönetime verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Bir süredir Bayern Münih ile görüşme sağlayan sarı-kırmızılılar, 32 milyon Euro bonservis bedeli + 8 milyon Euro bonuslar karşılığında Alman deviyle anlaşma sağladı.
Bavyera ekibiyle 4.5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Fransız sağ bek ise yıllık 3 milyon Euro gibi bir rakam kazanacak.