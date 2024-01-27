TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey rekorla ayrıldı! İşte Galatasaray'ın sağ bek adayları

Galatasaray'da Sacha Boey'in rekor bir bonservis bedeliyle Bayern Münih'e imza atması bekleniyor. Resmi açıklamanın yapılması an meselesiyken, sarı-kırmızılıların Fransız sağ bekin yerine kimi transfer edeceği ise merak edilmeye başlandı. Teknik direktör Okan Buruk, 23 yaşındaki futbolcunun yerine gelebilecek 4 ismi yönetime verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2024- 06:40