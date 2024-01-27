Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: İsmail Yıldırım, Melike Erol Özkan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Daudi, Bahov, Emre Batur (Caner Ergül, Ahmet Samet Baltacı, Emre Berat Fırat, Mehmet Hacıoğlu)
Galatasaray HDI Sigorta: Hadrava, Baturalp Burak Güngör, Ahmet Tümer, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Mijailovic, Muzaffer Yönet, Osman Çağatay Durmaz, Onur Günaydı)
Setler: 19-25, 25-19, 19-25, 25-20, 12-15
Süre: 132 dakika (27, 26, 29, 29, 21)