Ara transfer dönemine suskun başlayan Galatasaray'da, flaş gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da karar verildi! Transfer ve 40 milyon Euro...
Ara transfer döneminde sessizliğini bozmaya hazırlanan Galatasaray'da sıcak günler yaşanıyor. Sacha Boey konusunda Bayern Münih ile anlaşma zemini sağlayan Cimbom'un yıldızlarına teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, teklif gelen 2 yıldız konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de İstanbulspor engelini 3-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılılar, zirveyi takibini sürdürdü.
Cimbom'da bu maçta Sacha Boey, kadroda yer almazken; Bayern Münih'le görüşmelerde son detaylar kaldı.