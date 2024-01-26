TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Bayern Münih'e takas teklifi! Sacha Boey'e karşılık...
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sacha Boey ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Alman devi Bayern Münih, 23 yaşındaki sağ bek için sarı kırmızılılarla resmi teklifte bulunmuştu. İki takım arasında pazarlıklar sürerken Galatasaray'dan, Bayern'e sürpriz bir takas teklifi geldi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 26.01.2024- 11:57