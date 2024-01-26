GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Canlı yayında duyurdu! İşte G.Saray'ın Sacha Boey'dan kazanacağı bonservis

Galatasaray'da gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan Sacha Boey, için flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Bayern Münih Fransız sağ bek için Galatasaray'la resmi transfer görüşmelerini sürdürürken, anlaşmanın sağlandığı ifade edildi.

Gelinen noktayı açıklayan A Spor muhabiri Emre Kaplan, "Sacha Boey için artık iş son noktada. Rennes'e verilecek %15'lik pay ve belli menajer komisyonları var. Galatasaray'ın kasasına nakit olarak 25 milyon € üzerinde bir rakam girecek." ifadelerini kullandı.