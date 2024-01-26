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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Canlı yayında duyurdu! İşte G.Saray'ın Sacha Boey'dan kazanacağı bonservis

Son 2 sezonda üstüne koyan bir grafik çizerek Galatasaray'da ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi performansı sonrası Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Sarı-kırmızılıların grubunda yer alan Bayern Münih'in, Fransız sağ bek için temasları devam ederken; son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

26 Ocak 2024 | 18:52
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Galatasaray'da gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan Sacha Boey, için flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Bayern Münih Fransız sağ bek için Galatasaray'la resmi transfer görüşmelerini sürdürürken, anlaşmanın sağlandığı ifade edildi.

Gelinen noktayı açıklayan A Spor muhabiri Emre Kaplan, "Sacha Boey için artık iş son noktada. Rennes'e verilecek %15'lik pay ve belli menajer komisyonları var. Galatasaray'ın kasasına nakit olarak 25 milyon € üzerinde bir rakam girecek." ifadelerini kullandı.

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