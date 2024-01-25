TRANSFER HABERİ: Ndombele Galatasaray'a veda ediyor! İki takımdan birine imza atacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların performansından memnun olmadığı ve yollarını ayırmayı planladığı Tanguy Ndombele hakkında bomba bir haber geldi. Fransız yıldızın ara transferde takımdan ayrılarak iki kulüpten birine imza atacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)