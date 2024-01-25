Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz transferinde beklediği haber İskoçya'dan geldi!
Ara transfer döneminin başlamasıyla çalışmalara ara vermeden devam eden Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Sezon başında transfer edilen Angelino'nun performansı hayal kırıklığı yaratırken o bölgeye yeni oyuncu bakan sarı-kırmızılılar, Rıdvan Yılmaz ile ilgilenmişti. Galatasaray'ın beklediği haber İskoçya'dan geldi. İşte ayrıntılar...
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Yayın Tarihi: 25.01.2024- 16:32 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024- 16:38