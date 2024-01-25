Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'la kozlarını paylaştı ve mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı. Sarı-kırmızılılarda oyuna sonradan girerek skoru tayin eden golü kaydeden Mauro Icardi, ligde 13 gole ulaştı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Müsabakanın 90+2. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-1 yaptı.

Süper Lig'de 6 maç sonra rakip fileleri havalandıran 30 yaşındaki futbolcu, ligde gol sayısını da 13'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde de 5 golü bulunan başarılı futbolcunun bu sezon toplam 18 golü bulunuyor.

Karşılaşmaya yedek başlayan Mauro Icardi, ikinci yarı 46. dakikada Tete'nin yerine oyuna girdi.