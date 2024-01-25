GALATASARAY HABERLERİ | Nicolo Zaniolo'dan bahis açıklaması! "Kabus gibiydi"
Son dakika spor haberi: Sezon başında Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo'nun adı bir bahis skandalına karışmıştı. Bunun için İtalyan futbolcudan açıklamalar geldi. İşte detaylar...
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray'da ayrılığı en çok konuşulan isimlerden biri de Nicolo Zaniolo olmuştu.
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Roma'dan transfer edilen İtalyan yıldız, sezon başında 5 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya kiralandı.
Yapılan anlaşmada oyuncunun 1.375 milyon Euro şartlı bonusu da yer alıyor. Zaniolo'nun satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon Euro. Ayrıca Zaniolo'nun bonservisinin alınması halinde de 15.5 milyon Euro şartlara bağlı bonuslar bulunuyor.
Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 Euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 Euro'dur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır. Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.
Sezon başında İngiliz ekibine transfer olan Zaniolo'nun adı İtalya'daki bir bahis soruşturmasına karıştı.
24 yaşındaki futbolcu, soruşturma sonrasında yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
fotomac.com.tr'den Mert Kılıç'ın derlediği, La Gazzetta dello Sport'a konuşan Zaniolo'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"KABUS GİBİYDİ"
"Soruşturma hakkında bir şey söyleyemem. Bir şey yapmadan böyle bir olayın içine çekilmek çok kötü. Polislerin milli takım kampına geldiği zaman neler hissettiğimi biliyor musunuz? Kabus gibiydi. Korktum mu? Hayır. Çünkü ne yaptığımı daha doğrusu ne yapmadığımı biliyordum."
"ASLA FUTBOL MAÇLARINA BAHİS OYNAMADIM"
"Açık konuşmak gerekirse asla futbol maçlarına bahis oynamadım ancak yine de bir hata yaptım. Bunu inkar etmiyorum. Sadece Blackjack (21) oynadım. Hata yaptım ama oynadığım platformun yasa dışı olduğunu bilmiyordum."
"SAÇMA BİR ŞEY YAPSAK HERKES ÖĞRENİYOR"
"Bir restoran ya da kulübe gittiğimizde tüm gözler üzerimizde oluyor. Belki de orada videolarımızı çeken kişiler var. Saçma bir şey yapsak saniyeler içinde herkes öğreniyor. Bu yüzden her zaman dışarı çıkamayız. Sadece evde tabletimizle ya da cep telefonumuzla oturuyor ve zaman geçirmek için oyun oynuyoruz. Hepsi bu. Belki akıllıca gelmeyebilir ama gerçek bu."
"SAHİP OLDUĞUMUZ HER ŞEYİ HAK ETTİK"
"Birçoğumuz daha çocukken evden ayrıldık. Çocukluğumda ailelerinden ayrıldığı için ağlayan takım arkadaşlarım oldu. Şanslıyız ancak sahip olduğumuz her şeyi hak ettik. Bakın, Herkes Serie A'da oynayamaz. Kariyerlerimiz çok uzun değil ve ciddi bir sakatlık her şeyi bitirebilir. Bunu birçok kişi yaşadı."